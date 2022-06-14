محمد الشرقي: مكانة رياضية عالمية للفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية لإمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية وتنظيمها، منوهاً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على توفير الموارد الداعمة لإنجاح الأحداث الرياضية التي تعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام للمحترفين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، على برنامج ألعاب البطولة والتي تقام تحت رعاية سموه من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل في مجمع زايد بالفجيرة. ووجه سمو ولي عهد الفجيرة، اللجنة المنظمة، بتكثيف العمل ومواصلة الجهود لتحقيق أهداف البطولة، مؤكداً سموه تسخير الإمكانات التنظيمية واللوجستية الداعمة لتعزيز سمعة إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في المجال الرياضي.

وتقدم أعضاء اللجنة المنظمة ، بالشكر لسموه على الاستقبال، ورعاية الحدث المهم، حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة.

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