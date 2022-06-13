إبراهيم سلطان بطل «خطط وفكر» للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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توّج إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة بلقب بطولة «خطط وفكر» الدولية، التي اختتمت منافساتها أول من أمس ونظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 16 دولة.

وشهد حفل الختام ومجريات اليوم الثاني من المنافسات جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي للنادي رجائي نعمان السوسي وحشد غفير من أهالي اللاعبين والمدربين وإداريي الأندية والأكاديميات المشاركة.

‎وفي جولات ممتعة سادها التنافس الذهني والروح الرياضية العالية استمرت حتى اللحظات الأخيرة، جاءت النتيجة النهائية بتعادل 5 لاعبين على المركز الأول برصيد 7.5 نقاط وبعد الاحتكام إلى نظام كسر التعادل تمكن في نهاية المطاف الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة من الظفر بلقب البطولة وحصوله على المركز الأول، وحلّ بالمركز الثاني الدولي الهندي طارق جارين، وجاء بالمركز الثالث الدولي الفلسطيني راجي صايل، وحلّ رابعاً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الدولي زايد الطاهر، وجاء بالمركز الخامس الدولي الفلبيني دوليرو نوللي.

جوائز

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة لأبطال الفئات، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة ساريش شيتي لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات الهندي سافين سافار لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 6 سنوات ساكشي كوشال لاعبة نادي فتيات الشارقة.

وأوضح جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الجهاز الفني أن البطولة أقيمت طبقاً للنظام السويسري من تسع جولات بنظام الوقت السريع 10 دقائق لكل لاعب مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة ملعوبة.

وأجريت المنافسات على مدار يومين بواقع خمس جولات يوم السبت، وأربع جولات يوم الأحد، مشيراً إلى أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البرامج والبطولات التي ينظمها النادي وخطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين الصغار واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في البطولات المحلية والدولية القادمة

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