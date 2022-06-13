إسماعيل القرقاوي: يهنئ بيروت بلقب السلة اللبنانية

المصدر: دبي - البيان

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قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، التهنئة لنادي بيروت بمناسبة فوزه ببطولة الدوري اللبناني لأول مرة بعد فوزه على منافسه الرياضي 79 - 62 في المباراة السابعة الحاسمة من سلسلة مباريات الدور النهائي.

وقال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في تصريحات إعلامية، إن بيروت استحق الفوز باللقب لأنه كان الأفضل طوال المباراة التي جمعته بالرياضي صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة، مؤكداً أن المستوى الذي قدمه الفريقان يليق بسمعة كرة السلة اللبنانية منبع اللعبة في المنطقة، سواء من الناحية الفنية أو الحضور المشرف للجمهور، وأضاف إن الفريق البطل حصد ثمرة جهود بذلت في السنوات الخمس الأخيرة والتخطيط السليم لإدارة النادي بقيادة رئيسه نديم حكيم، نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس لجنة الاستثمار.

وقال إن بيروت وضع أقدامه على الطريق الصحيح المؤدي للبطولات، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، علاوة على مشاركاته المميزة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد العربي.

واختتم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي تصريحاته مقدماً الشكر لفريقي بيروت والرياضي على الأمسية الرائعة التي تابعها عشاق كرة السلة.

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