منتخب الجوجيتسو يصل أمريكا استعداداً للألعاب العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معسكر تدريبي خارجي مكثف في إطار الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2022 بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة، للمنافسة ضمن أكثر من 30 رياضة مختلفة من بينها الجوجيتسو في 4 أوزان مختلفة ثلاثة منها للرجال وواحد للسيدات.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية للاتحاد، وتضم كلاً من رامون ليموس المدير الفني للمنتخب، واللاعبين فيصل الكتبي الذي ينافس في وزن 85 كجم، ومحمد العامري في وزن 77 كجم، ومحمد السويدي في وزن 69 كجم، وشمّا الكلباني في وزن 63 كجم، إضافة إلى مجموعة أخرى من لاعبي المنتخب الذين يستعدون إلى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وفي تعليقه على مشاركة المنتخب الوطني في الألعاب العالمية قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو:«يستعد أبطال الجوجيتسو للتألق مجدداً على الساحة الدولية انطلاقاً من بطولة الألعاب العالمية، إحدى أبرز بطولات اللجنة الأولمبية الدولية، وهم يدركون جيداً أهمية هذا الاستحقاق والمسؤولية المترتبة عليهم في تمثيل الدولة والصعود بعلم الإمارات إلى منصة التتويج في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تحققت في كافة المشاركات القارية والعالمية».

تطور

وأضاف: «يشهد جوجيتسو الإمارات تطوراً مستمراً وأصبح يتمتع بحضور بارز على الساحة العالمية، وتواصل عاصمة الجوجيتسو أبوظبي ريادتها كمركز استراتيجي لتطوير الرياضة وصنع القرار انطلاقاً من الرؤية المستنيرة والدعم اللامحدود الذي تلقاه من القيادة الرشيدة الحريصة على الارتقاء بالمشهد الرياضي للدولة وريادتها العالمية على صعيد اللعبة.

ونوّه الظاهري بتألق بنت الإمارات وتفوقها ونجاحها في اعتلاء منصات التتويج العالمية، مشيداً بالأداء الكبير الذي قدمته اللاعبة شمّا الكلباني خلال مشاركاتها المحلية الدولية، وتألقها اللافت في الفترة الماضية ونجاحها في حصد العديد من الميداليات الذهبية في الساحة الدولية، مما أهلها عن جدارة واستحقاق إلى أن تكون أول لاعبة إماراتية تنال شرف تمثيل دولة الإمارات في بطولة من هذا المستوى، متمنياً لها التوفيق والنجاح في تعزيز سجلها من الإنجازات العالمية.

وتابع الظاهري:» يوّفر اتحاد الإمارات للجوجيتسو كل الدعم للجهاز الفني للمنتخب الوطني لتأهيل اللاعبين وتكثيف استعداداتهم لهذا الاستحقاق الكبير، وقد دخل اللاعبون منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى الولايات المتحدة في معسكر تحضيري يواكب أهمية الحدث، ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب رامون ليموس على وضع برنامج مخصص لكل من اللاعبين المشاركين في البطولة كل بحسب فئته ووزنه، فضلاً عن الإعداد البدني والنفسي الذي يؤهلهم إلى المنافسة على أعلى المستويات في سبيل تحقيق الهدف من المشاركة وإثراء رصيد الدولة من الإنجازات«.

واختتم محمد سالم الظاهري بالقول:» يملك لاعبو المنتخب الوطني إمكانات كبيرة وخبرات واسعة في خوض المنافسات العالمية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تقديم الأداء الذي يواكب حجم الآمال والتطلعات المعقودة.

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