تعاون بين «هيئة الرياضة» و«الرجبي» لتطوير اللعبة

المصدر: دبي - البيان

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التقى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، بمقر اتحاد الإمارات للرجبي، قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، بهدف دراسة واقع اللعبة وسبل تطويرها عبر الاستفادة من الإنجازات التي حققتها منتخبات الرجبي خلال الفترة الماضية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: نثمن العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبة، حيث باتت الإمارات عاصمة لرياضة الرجبي عربياً وآسيوياً، وحقق أبطال الإمارات من الرجال والسيدات حضوراً متميزاً على منصات التتويج في هذه الرياضة، مؤكداً أن الهيئة العامة للرياضة تقدر الجهود الكبيرة التي يقودها الاتحاد لتحقيق شراكات واسعة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في استقرار اللعبة وتطورها بشكل مستمر في الدولة، الأمر الذي ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

شكر

من جانبه، توجه محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، بالشكر للهيئة العامة للرياضة، مبدياً تقديره للجهد المبذول من الهيئة العامة للرياضة في نشر الوعي وتقديم الدعم اللازم لإثراء النشاط الرياضي في الدولة، مضيفاً: تعكس هذه الزيارة الحرص على التواصل مع الاتحادات الرياضية، والاطلاع على إنجازاتها والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى اهتمامه بمتابعة نشاط الاتحاد والأندية الخاصة المنتمية لرياضة الرجبي، حيث تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بكشف التحديات التي تواجه الرياضات وإيجاد الحلول لها. حضر اللقاء عبد العزيز الحصان الشامسي، رئيس قسم الدراسات والبحوث في الهيئة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والطاقم الإداري والفني بالاتحاد، وموظفي الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي.

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