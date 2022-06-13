1000 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات

المصدر: الشارقة - وام

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شهد كورنيش الشارقة جولة للدراجات الهوائية، بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وشارك فيها أكثر من 1000 دراج من مختلف الجنسيات والمراحل السنية، ونظمها مجلس الشارقة الرياضي.

حضر الفعالية منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وجمال الشعفار، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس وعدد من الرياضيين والمهتمين برياضة الدراجات.

وأعرب عيسى هلال رئيس المجلس الرياضي عن سعادته بنجاح الفعالية التي تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية وأقيمت ضمن حرص المجلس على تعزيز قيمة هذه الرياضة في الإمارة ونشرها وتوسيع قاعدة ممارسيها.

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