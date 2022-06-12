شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة الطاولة
توج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، فريق شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة، عقب تغلبه على النصر في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).
وحضر التتويج الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المدير التنفيذي.
وشهدت المواجهة، فوز صلاح عبد الحميد لاعب شباب الأهلي، 3-0 على راشد محمد.
وفي المباراة الثانية خسر لاعب شباب الأهلي فيصل أحمد بنتيجة 1-3 من لاعب النصر مروان منصور.
وفي مباراة الزوجي، قدم فيصل أحمد وعبد الله البلوشي، مباراة رفيعة المستوى وحسموها لمصلحتهم بنتيجة 3-1، على زوجي النصر راشد محمد وراشد عبد الحميد.
وفي المباراة الأخيرة، حسم صلاح عبد الحميد النتيجة لمصلحته 3-1 أمام مروان منصور، ليعلن عن شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم (2021 -2022).
ويذكر أن شباب الأهلي، كان قد حسم قبل أيام، درع دوري كرة الطاولة للرجال، بعد منافسة قوية.