«دبي للجري الثلجي» يعزز الرياضة الصيفية

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجربة فريدة، عاشها أكثر من 500 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار، في سباق دبي للجري الثلجي، الذي أقيم في درجة حرارة تبلغ «4 تحت الصفر»، وعزز الحدث الأنشطة الرياضية الصيفية.

أقيم السباق، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لمسافتي 3 و5 كيلومترات في «سكي دبي» بمول الإمارات، وبالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم»، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومحمد العتري نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما، واستمتع المتسابقون بقضاء أجواء رائعة، ولحظات لا تنسى وركضوا في مسار طوله 1 كيلومتر، على منحدر تزلج مرتفع، عبر الجزء العلوي من قاعة سكي دبي الثلجية، والعودة إلى أسفل مرة أخرى، ثم يتم تكرار الحلقات حتى تكتمل المسافة.

نتائج

وفاز فليكس مات بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات رجال، بعد إنهائه السباق في زمن 32:36 دقيقة، تلاه سي بيبر في المركز الثاني بزمن 34:27 دقيقة، وحل دجوفاك نجوما كريس في المركز الثالث، بزمن 39:02 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات للسيدات، فازت آن وانجوهي بالمركز الأول، بزمن 38:35 دقيقة، تلتها لوز باريوس، بزمن 42:04 دقيقة، ثم جابريلا فاتو بزمن 43:03 دقيقة.

وفي سباق 3 كيلومترات، فاز عبد العالي بوعزاوي بالمركز الأول في فئة الرجال، بعد إنهائه السباق في زمن 18:25 دقيقة، تلاه ريتش زيلينسكي بزمن 20:45 دقيقة، ثم حميد المعلى بزمن 20:47 دقيقة، وفي فئة السيدات، فازت جاكي ليبينبيرغ بالمركز الأول بزمن 28:36 دقيقة، تلتها أولغا بيلوكالوفا بزمن 29:27 دقيقة، وحلت مريم أخرس في المركز الثالث، بزمن 31:41 دقيقة.

منافسات قوية

وشهد السباق منافسات قوية بين متسابقين من كافة فئات المجتمع، ومن مختلف الجنسيات، من داخل وخارج الدولة، من عمر 16 عاماً فما فوق، وخاض الجميع تجربة رائعة في السباق الفريد الذي يسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة، لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار، للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر، في وقت الصيف، ما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، ويحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات، لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات ولأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية، من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي، لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس، بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم»، العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز