سالم بن سلطان القاسمي يفتتح «آسيا للمبارزة للعمومي» بسيؤول

المصدر: دبي - البيان

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افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، مساء أول من أمس، الجمعة، بالصالة الأولمبية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، والتي تستمر فعالياتها لمدة 6 أيام، حتى الخامس عشر من الشهر الجاري. حضر حفل الافتتاح شين وان شو رئيس اتحاد المبارزة الكوري، وحشد من المسؤولين الرياضين بكوريا، ورؤساء البعثات المشاركة بالبطولة، وأقيم حفل الافتتاح وسط عروض فلكلورية شيقة، عبّرت عن التراث للدولة المستضيفة، وشغف الشعب الكوري بالرياضة، التي ينظر لها على أنها إحدى مكونات ثقافة الشعب الكوري.

يشارك بالبطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 25 دولة آسيوية، هي الإمارات الصين وهونغ كونغ والهند واليابان والمملكة العربية السعودية والكويت وكازاخستان ومنغوليا ونيوزيلندا وتايلاند والصين تايبيه وإندونسيا والفلبين وسنغافورة والعراق والأردن ونيبال وأستراليا.

وفي كلمته الافتتاحية، شكر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، الدولة الكورية، لاستضافتها البطولة، مؤكداً على أن الاتحاد الآسيوي يشهد طفرة غير مسبوقة في إقامة بطولاته، التي حرص على تنظيمها، متجاوزاً كافة التحديات التي شهدها العالم مؤخراً، حيث استطاع بنجاح، تنظيم بطولة الشباب والناشئين بأوزبكستان، خلال شهر مارس الماضي، وقبلها كان تنظيم اختبارات الحكام الدوليين الآسيويين، التي استضافتها دبي، نهاية فبراير الماضي. الأمر الذي يؤكد على رغبة أسرة المبارزة الآسيوية على المضي قدماً في سبيل تطوير ورفعة المبارزة الآسيوية.

وأكد القاسمي على أن المبارزة الآسيوية، بما لديها من إمكانات وأبطال عالميين، تؤكد دوماً على مكانتها المرموقة عالمياً، وأن المستقبل سيشهد تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للمبارزة الآسيوية، ووجّه القاسمي الشكر للاتحادات الآسيوية، التي حرصت على المشاركة بالبطولة، التي تأتي كتتويج لموسم رياضي حافل، متمنياً للجميع التوفيق.

مشاركة

ويشارك منتخبنا الوطني للمبارزة بالبطولة، ببعثة مكونة من 15 لاعباً ولاعبة، هم خليفة العبري وحامد المازمي «سلاح السابر رجال»، والعنود السعدي وشيخة الزعابي وزينب الحوسني وفجر المرزوقي «سلاح الايبيه فتيات»، وعبد الله الحمادي وخليفة الزرعوني ومحمد المازمي «سلاح الايبيه رجال»، وحمد الجلاف وشهاب الجعبي وعبد الرحمن الحوسني وخال المرزوقي «سلاح الفلوريه رجال»، ونورا البريكي والهيام البلوشي «سلاح الفلوريه فتيات»، يرافقهم مدربو المنتخبات الوطنية الثلاثة، أسامة عادل وجورجي ليمنوف ومناد غازي، بالإضافة إلى المرافقات، ماهيتاب وصفي مدربة نادي الفجيرة للفتيات، ومي العامري من نادي الشارقة للمرأة للفتيات.

وأكد أسامة عادل مدرب منتخبنا الوطني لسلاح الفلوريه، أن البطولة تعد من أقوى البطولات العالمية، إذ يشارك بها أبطال عالميون من الصين واليابان وكوريا، وغيرها من الدول الآسيوية القوية، مثل البطلة تشواى انجيونج الكورية، المصنفة الأولى عالمياً في سلاح الايبيه، وكذلك جوانج هوان كيم الكوري، المصنف الثاني عالمياً لسلاح السابر، بالإضافة إلى كوكبة متميزة من الأبطال، ويسعى منتخبنا إلى تحقيق نتائج إيجابية، وتحسين التصنيف العالمي له، واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة أن معظم لاعبينا من صغار السن، ويسعى اتحاد الإمارات للمبارزة، إلى إكسابهم المزيد من الخبرات والاحتكاك الجيد مع أبطال العالم. مؤكداً على أن أبطال الإمارات، بما لديهم من عزيمة وإصرار، قادرون على تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المسابقات.

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