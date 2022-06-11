«الإمارات للدراجات» بطل «الجائزة الكبرى» في أرغاو

المصدر: دبي - البيان

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فاز السويسري مارك هيرشي من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى في كانتون أرغاو في سويسرا فيما انضم زميلاه بالفريق دييغو أوليسي وماتيو ترينتين إلى قائمة العشرة الأوائل، وحققا المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

ويعد هيرشي أول دراج سويسري يفوز في السباق منذ عام 2013، كما أن فوزه يعد الثاني له بالموسم بعد فوزه بسباق بير سيمبري ألفريدو الكلاسيكي في أبريل الماضي، وقال هيرشي: كان سباقاً صعباً وشاقاً، وإنني سعيد بالفوز فيه. تمكنت من الانطلاق بقوة وفي الوقت المناسب قبل نحو 200م من خط النهاية لأفوز بالمركز الأول.

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