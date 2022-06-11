منتخب الجودو إلى زغرب استعداداً لـ «أولان باتار غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تغادر غد بعثة منتخبنا الوطني للجودو، إلى العاصمة الكرواتية زغرب، لإقامة معسكر إعداد، استعداداً للمشاركة في بطولة «أولان باتار غراند سلام» للجودو، من 24 – 26 الجاري، ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، و5 لاعبين هم: جور شغيلي المشارك في منافسات وزن تحت 66 كغم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كغم، وتاتا نوغزاري في وزن تحت 81 كغم، وجريجور ارام في وزن تحت 90 كغم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كغم، وبلغت عدد الدول التي أبدت رغبة المشاركة في البطولة، 28 دولة، من بينها الإمارات وقطر.

وتأتي المشاركة ببطولة «أولان باتار غراند سلام»، ضمن برنامج منتخب الجودو الأول لموسم 2022 – 2023، الذي يتضمن المشاركة في دورة التضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية، من 9- 18 أغسطس المقبل، يعقبها الاستعداد لبطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى، التي تقام من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على ترتيبات برنامج إعداد منتخب الجودو، استعداداً للمشاركات المقبلة، قبل استضافة بطولة أبوظبي غراند سلام في أكتوبر المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب الأول، حتى عام 2024، والذي أفرز في بدايته الفوز ببطولتي العرب والخليج في الأردن والكويت، في الفترة الماضية، وحثهم على الاستفادة القصوى من فترة الإعداد، لتحقيق نتائج جيدة في بطولة «أولان باتار غراند سلام».

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