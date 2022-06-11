الجزيرة سادس «خليجية اليد»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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حقق فريق الجزيرة المركز السادس في البطولة الخليجية 38 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في الكويت، بخسارته أمام السالمية الكويتي اليوم 24 - 30، في ختام مشوار الفريقين بالبطولة، وقدم نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لليد عضو اللجنة الفنية للبطولة درعاً تذكارية للاعب السالمية حيدر الدشتي بصفته أفضل لاعب في المباراة.

وكان الجزيرة خاض 4 مباريات بالبطولة وخسر في الدور التمهيدي من الأهلي القطري 26 - 28، ومن الكويت 21 - 28، وفاز على مسقط العماني 26/27.

وتختتم البطولة غداً بلقاء القمة بين النجمة البحريني ومضر السعودي لتحديد البطل والوصيف.

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