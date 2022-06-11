55 حكماً في دورة التحكيم القاري للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس دورة ومؤتمر التحكيم القاري 2022 في فندق سنترو الشارقة، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة، لأول مرة في المنطقة ويستضيفها اتحاد الإمارات للقوس والسهم حتى 13 الجاري، بمشاركة 55 حكماً وحكمة من 16 دولة من آسيا، بجانب مجموعة من الحكام المنتسبين إلى قارة أفريقيا.

تستهدف الدورة حصول الحكام على شهادة التحكيم القارية، بعد اجتياز الامتحان المقرر والمشاركة في الدورة، إذ تشهد وجود 6 محاضرين، بواقع 3 محاضرين لتقديم الدورة، و3 آخرين للمؤتمر.

ورحب الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بالمشاركين في الشارقة، وقال: استضافة الدورة تعكس الاهتمام الذي تناله هذه الرياضة الأولمبية، وتترجم الرؤية الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للقوس والسهم الذي يسعى لتطوير كل أركان اللعبة، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وهي زيادة عدد الأندية في الدولة بمعدل 10% سنوياً، وتطوير أداء اللاعبين للوصول للبطولات القارية والعالمية، إعداد مدربين وطنيين بمستوى عالٍ وتطوير أداء الحكام.

دعم

وتمنى الكعبي أن يساهم المؤتمر في دعم مسيرة العناصر التحكيمية ومواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة، وقال: ثقتنا كبيرة في أن القادم سيكون بمستوى التوقعات من خلال العمل على الخطط التطويرية التي تساعد على تحقيق الأهداف، ونشيد بالتعاون من الجهات والمؤسسات المختلفة على مستوى الدولة والشارقة، لدعم نجاح الحدث القاري البارز.

جولة

من ناحية أخرى قامت اللجنة المنظمة بتنظيم جولة سياحية في الشارقة للمشاركين في الدورة شملت زيارة جزيرة النور، ومعالم الإمارة، لتعريفهم بالموروث الثقافي والتراثي للدولة وإمارة الشارقة، بالتعاون مع هيئة السياحة في الشارقة وشروق.

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