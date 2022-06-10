شباب الأهلي بطل دوري كرة الطاولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج فريق شباب الأهلي لكرة الطاولة للرجال، بدرع بطولة الدوري العام للموسم الحالي، وجرت مراسم التتويج مساء اليوم، بصالة نادي النصر، بحضور إبراهيم العسم نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، وحسن الزرعوني الأمين العام، والدكتور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي المدير التنفيذي.

وضمت قائمة فريق شباب الأهلي، اللاعبين أحمد علي صالح، صلاح عبد الحميد، عبد الله محمد، فيصل أحمد، خالد حسن ويوسف أحمد، ومعهم الإداري عادل محمد، والمدرب حامد حافظ.

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