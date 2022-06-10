الزبير يكرم اللجنة المنظمة لبطولة المؤسسات الصيفية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم النقيب عمر الزبير، الضابط المناوب بمركز شرطة البرشاء وحكم ومراقب دولي أولمبي لكرة اليد، اللجنة المنظمة لبطولة المؤسسات الصيفية 2022 والمقامة على ملاعب النادي المصري في دبي، والتي تستمر حتى 13 الجاري، ويأتي التكريم تثميناً لجهود اللجنة وتوفرها متطلبات النجاح لكافة الفرق في البطولة.

وتقدم المكرمين الدكتور المهندس أحمد أبو عجيل رئيس مجلس إدارة النادي المصري رئيس اللجنة العليا للبطولة، والمهندس أحمد جمعة نائب الرئيس مدير عام البطولة، وزامل هليل رئيس اللجنة الرياضية.

والمهندس نضال كيلاني أمين الصندوق بالنادي، وهاني عطا أمين السر العام رئيس اللجنة الفنية، ومحمود عمارة، ورامي حجازي، وجمال فرحات، وناصر الهواري، وعادل عبد، وحكام البطولة أحمد خميس وعيسى جاسم إلى جانب بقية أعضاء لجان البطولة.

16

يذكر أن بطولة المؤسسات الصيفية 2022 لخماسيات كرة القدم التي ينظمها النادي المصري بدبي تشهد مشاركة 16 فريقاً من المؤسسات والشركات العاملة بالدولة، ومن ضمنها فريق مركز شرطة البرشاء بقيادة النقيب عمر الزبير، والذي حقق الفوز على فريق كويك ستار 7 - 5، وخسر من فريق سعيد الغافري 6 - 9.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز