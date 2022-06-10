"دبي لأصحاب الهمم" يشيد بإنجازات أبطاله في كأس العالم بفرنسا

المصدر: وام

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أشاد نادي دبي لأصحاب الهمم بالإنجاز الذي حققه أبطاله في كأس العالم البارالمبية للرماية بفرنسا وحصولهم على أكثر من ميدالية ملونة.

وفازت اللاعبة عائشة المهيري، مع عبد الله البلوشي لاعب نادي العين بذهبية الزوجي المختلط في البندقية بالرماية، كما أحرزت اللاعبة نفسها مع فريق الإمارات /لاعبي نادي العين عبدالله الأحبابي وسعيد البلوشي/ برونزية الفرق في مسابقة الرماية بالبندقية".

وأحرزت عائشة الشامسي برونزية الزوجي المختلط "الرماية بالبندقية" مع لاعب نادي العين سعيد الأحبابي، فيما حقق علي يونس رقما تأهيليا في مشاركته الأولى.

وثمن ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في بيان النادي الصادر اليوم الإنجاز ..مؤكدا أنه ترجمة طبيعية للجهد المبذول على كافة الأصعدة.

وقال: "هذه المشاركة تأتي ضمن خطة النادي لتواجد أبطاله مع منتخب الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية /باريس 2024/ حيث شارك النادي في كأس العالم الحالية بفريق يضم عائشة المهيري، وعائشة الشامسي، وعلي يونس، ومانع كرجي".

وأشار بالرقاد إلى أن أبطال النادي حققوا مراكز متقدمة في البطولة بالاشتراك مع زملائهم أبطال نادي العين، ونجحوا جميعا في تحقيق قفزة في التصنيف العالمي برغم أن لعبة الرماية مستحدثة بالنادي.

وأضاف: "مثل هذه الإنجازات العالمية تمثل قوة دفع كبيرة لنا في النادي لمواصلة مسيرة العطاء وتوفير كل مقومات النجاح للاعبين لتحقيق طموحاتهم في كافة المحافل القارية والدولية".

وقال ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي: "يعكس هذا الإنجاز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمهم ومساندتهم بما كان له المردود الإيجابي على مسيرة هؤلاء اللاعبين".

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