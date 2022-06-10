15 بطولة لـ «البادل تنس» في النصف الثاني للموسم

المصدر: دبي - البيان

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يستعد اتحاد الإمارات للبادل تنس الأسبوع المقبل لاستئناف أنشطته المحلية للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي، حيث وضع خطة لإقامة 15 بطولة خلال الفترة المقبلة؛ بواقع 3 بطولات أسبوعية.

وأكد سعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل تنس أن الاتحاد يواصل عمله من أجل نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في الدولة، في ظل وجود أكثر من 385 ملعباً، وأكثر من 85 نادياً حتى الآن، موضحاً أن استقطاب المواهب الناشئة أحد أبرز اهتمامات الاتحاد، الأمر الذي يستدعي وجود المزيد من اللاعبين لاختيار الأفضل من بينهم وتنمية مهاراتهم. وفيما يتعلق بطلب استضافة الإمارات لمونديال البادل تنس.. قال سعيد المري: «الاتحاد في انتظار الدولة الفائزة باستضافة الحدث، وقد قدمنا ملفاً قوياً للغاية بجانب عدد من الدول، نأمل أن يتوج في النهاية بحصولنا على تنظيم المونديال، ومنتخبنا الوطني سيشارك في تصفيات كأس العالم شهر أكتوبر المقبل، حيث تقام البطولة في شهر نوفمبر».

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