اتحاد التنس يشيد بأداء المرزوقي وأحمدي في «الألعاب الخليجية»

المصدر: دبي- البيان

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أشاد اتحاد الإمارات للتنس بالمشاركة المتميزة لاثنين من المواهب الصاعدة في اللعبة خلال بطولة الألعاب الخليجية، التي أقيمت في الكويت مؤخراً.

وشارك عبد الله إسحاق المرزوقي (15 سنة) وعمر أحمدي (17 سنة) مع المنتخب الأول في البطولة، وتمكن اللاعبان من تقديم مستويات فنية نالت استحسان مدربي وإداريي المنتخبات الأخرى المنافسة.

مشاركة

وأوضح ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد أن مشاركة اللاعبين كانت ناجحة وتعكس دقة الإجراءات التدريبية التي قام بها اتحاد التنس بوقت مبكر لدعم المنتخبات الوطنية، وسيقوم اتحاد التنس بتعزيز هذه المواهب وتعزيز الدعم التدريبي وجميع أنواع الدعم ليواصلوا مسيرتهم لتمثيل الإمارات في البطولات المقبلة لاكتساب الخبرة المطلوبة، وتحقيق النتائج المرجوة مستقبلاً.

وأثنى محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس ومشرف المنتخب على الأداء الذي قدمه اللاعبان بالرغم من صعوبة المواجهات، ودعيا باقي اللاعبين إلى استثمار الفرصة من خلال مواصلة التدريب بذات الحرص للانضمام للمنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وعبّر اللاعبان عن سعادتهما لثقة اتحاد التنس بهم وضمهم للمنتخب الأول ولزملائهم الذين قدموا لهم الدعم اللازم للنجاح.

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