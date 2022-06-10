بطولة التحدي للجوجيتسو 18 يونيو في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو النسخة الثالثة من مهرجان التحدي للجوجيتسو للعام الحالي، التي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً) يومي 18 و19 يونيو الجاري في المركز الرياضي بجامعة الإمارات في مدينة العين، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

ويعد مهرجان التحدي للجوجيتسو إحدى الفعاليات الناجحة، التي تتضمنها أجندة الاتحاد للموسم الحالي، ولا أدل على ذلك من الإقبال الكبير، الذي شهدته النسختين الماضيتين، وسط حرص الأسر والعائلات على تشجيع أبنائها للتواجد في المنافسات، التي تعود عليهم بالكثير من المنفعة والعناصر الإيجابية والاستغلال الأمثل للوقت، والاستمتاع في أجواء من التحدي والمرح.

استراتيجية

ويقول يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يأتي تنظيم النسخة الثالثة من بطولة التحدي للجوجيتسو في إطار استراتيجية الاتحاد الرامية إلى الاستثمار في المواهب الصغار الناشئة مواهبهم، من خلال المشاركة في بطولات ومهرجانات تنمي قدراتهم وثقتهم بأنفسهم باعتبارهم من أهم الركائز، التي ستحدد ملامح تطور جوجيتسو الإمارات في المستقبل، وترسيخ ريادة الدولة عالمياً في هذه الرياضة.

وأضاف البطران: تسهم البطولة بأجوائها الحماسية بالارتقاء بالقدرات والمواهب، وتنمية القيم الاجتماعية والوطنية، لدى الأطفال خصوصاً أن الجوجيتسو تمثل رياضة القيم النبيلة، التي تسهم في بناء الإنسان، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط والاحترام والعزيمة.

برنامج

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت الموافق 18 يونيو، بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

وتبدأ مرحلة الميزان للمتنافسين في اليوم الأول من البطولة يوم السبت 18 يونيو بين الساعة 8-10 صباحاً، والأحد الموافق 19 يونيو بنفس التوقيت، على أن تبدأ المنافسات في تمام الساعة 11 صباحاً.

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