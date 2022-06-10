اتحاد السلة يختار لجنة بطولة الخليج للشباب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد برئاسة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، تكليف سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة شباب مجلس التعاون الخليجي والمؤهلة لنهائيات آسيا لهذه المرحلة السنية، حيث تستضيف دبي التصفيات بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر، إضافة إلى منتخب الإمارات، كما قرر المجلس تعيين فريد القيواني عضو المجلس مديراً للبطولة، وسوف يتم تشكيل بقية أعضاء اللجنة المنظمة خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن التصفيات ستنطلق يوم 29 من الشهر القادم.

وأكد سالم المطوع أن البطولة خطوة جديدة للسلة الإماراتية نحو أجواء آسيا في ظل المتغيرات والنظم الجديدة التي أدخلها الاتحاد الآسيوي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي على البطولات في القارة الآسيوية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، وأن دبي شهدت خلال الفترات الماضية العديد من ورش العمل نحو هذا التغيير المنتظر في اللعبة سواء من ناحية البطولات المؤهلة للمنتخبات أو الأندية.

وأوضح سالم المطوع:«تمت مناقشة الروزنامة الخاصة بالموسم الجديد، والتي تنطلق يوم 31 أغسطس بالنسبة للرجال، ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة، كما ستبدأ منافسات المراحل السنية يوم 16 سبتمبر، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد الكثير من الأحداث والمنافسات على المستويين الخارجي والداخلي، بما فيها بطولات آسيا للمنتخبات والأندية والبطولة العربية ودولية دبي إضافة إلى المسابقات المحلية».

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