ميداليتان تاريخيتان للإمارات في بطولة العالم للرماية البارالمبية

المصدر: شاتارو (فرنسا) - البيان

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أحرز منتخبنا الوطني للرماية ‏البارالمبية ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في أولى مسابقات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية المقامة حالياً بمدينة شاتارو الفرنسية.

وتوج سعيد البلوشي وعائشة المهيري بذهبية للزوجي المختلط لمسابقة البندقية ضغط الهواء من الوضع وقوف، فيما أحرز الزوجي المكون من عبدالله الأحبابي وعائشة الشامسي برونزية المسابقة نفسها التي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ مسابقات الرماية البارالمبية. وتستمر منافسات البطولة حتى بعد غدٍ بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 52 دولة من مختلف قارات العالم، وهي أولى المحطات الدولية التأهيلية لبطولة العالم التي تستضيفها مدينة العين في نوفمبر المقبل.

إشادة

وأشاد نادي دبي لأصحاب الهمم بالإنجاز الذي حققه أبطاله في كأس العالم بعد أن حصلت اللاعبة عائشة المهيري على ذهبية الزوجي المختلط والتي حققت أيضاً الميدالية البرونزية للفرق «الرماية بالبندقية» مع فريق الإمارات. وحصلت اللاعبة عائشة الشامسي على برونزية الزوجي المختلط «الرماية بالبندقية» فيما حقق اللاعب علي يونس رقماً تأهيلياً في مشاركته الأولى.

وثمن ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الإنجاز والذي لم يأت من فراغ وإنما كان نتاجاً للجهد المبذول على كافة الأصعدة والذي كان له المردود الإيجابي على مشاركة أبطال النادي في هذا الحدث المهم. وقال: إن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة النادي لتواجد أبطاله مع منتخب الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» .

حيث شارك لاعبو النادي في كأس العالم الحالية بفريق مكون من عائشة المهيري وعائشة الشامسي وعلي يونس ومانع كرجي. وأشار بالرقاد إلى أن أبطال النادي حققوا مراكز متقدمة في كأس العالم بالاشتراك مع زملائهم أبطال نادي العين إضافة إلى القفزة في التصنيف العالمي رغم أن لعبة الرماية بالنادي مستحدثة.

وقال: إننا في نادي دبي لأصحاب الهمم لنا أهداف حيث ظللنا نراهن على عنصر يعشق التحدي من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً مع منتخب الإمارات في كافة المحافل القارية والدولية وفق النهج المرسوم. وأكد بالرقاد إلى أن مثل هذه الإنجازات العالمية تمثل قوة دفع كبيرة لنا في النادي من أجل مواصلة مسيرة العطاء وتوفير كل مقومات النجاح للاعبين لتحقيق طموحاتهم في كافة المحافل القارية والدولية.

استراتيجية

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن «رماية دبي» على الطريق الصحيح وفق الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق الغاية المبتغاة.

وقال: يعكس هذا الإنجاز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمهم ومساندتهم والذي كان له المردود الإيجابي على مسيرة هؤلاء اللاعبين.

وأضاف: إن مجلس دبي الرياضي قدم كل الدعم من أجل المحافظة على المكتسبات الرياضية التي ظل يحققها (أصحاب الهمم) بالنادي وفق النهج المرسوم لتحقيق طموحاتهم على كافة الأصعدة. وأعرب عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، رئيس بعثة منتخبنا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز والفوز بميداليتين في هذه المسابقة التي تقام منافساتها للمرة الأولى.

وقدم الكمالي التهنئة لأبطال منتخبنا معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من الميداليات والوصول لمنصات التتويج والسعي نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف لنجاحات أصحاب الهمم في جميع المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية.

وأكد أن دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مكنها من تحقيق نجاحات كبيرة، لاسيما في المجال الرياضي وترشحها لاستضافة أحداث رياضية دولية هامة ومنها بطولة العام للرماية البارالمبية بمدينة العين في نوفمبر المقبل.

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