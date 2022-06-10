5 دراجين يمثلون الإمارات في «الآسيوية»

المصدر: دبي-البيان

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تغادر بعثة منتخب الإمارات للدراجات 15 الجاري للمشاركة في بطولة آسيا للمضمار في الهند ، وتضم 5 دراجين،هم يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري وسيف معيوف، وشيخه عيسى وهدى حسين، وتترأس البعثة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية، وتضم ، عبدالله سويدان مدير فني، أحمد معيوف فني الدراجات، وأكد منصور بوعصيبه، رئيس اتحاد الدراجات ورئيس لجنة المنتخبات حرص الاتحاد على تذليل كافة العقبات من أجل المشاركة في مختلف البطولات لضمان حصول لاعبي ولاعبات المنتخب على المزيد من الخبرات ، خاصة بعد المشاركة الناجحة للمنتخب في دورة الألعاب الخليجية، وقبلها حصول الإمارات على برونزية آسيا للسيدات، وقال: المنتخب يشارك في البطولة الآسيوية للمضمار بهدف العودة بإنجاز جديد لدراجات الإمارات بعد النجاح الكبير للاعبين يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، في البطولة العربية بمصر وحصد العديد من الميداليات، كما أن ليوسف ميرزا ذهبية آسيوية سابقة في بطولة المضمار، وهو ما يجعل الإمارات منافس دائم على البطولات.

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