أبوظبي تنظم "أسبوع كاوز" أحد أقدم الأحداث الرياضية في العالم

المصدر: وام

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تستضيف أبوظبي "أسبوع سباقات القوارب الشراعية كاوز" في يناير 2023 الذي يعد واحدا من أقدم الأحداث الرياضية في العالم .. مما يعزز مكانتها كعاصمة رياضية للشرق الأوسط.

ومنذ عام 1826 كان أسبوع كاوز عنصرًا أساسيًا في التقويم الصيفي الرياضي البريطاني . وتستضيف هذه الفعالية الآن نحو 40 سباقًا يوميًا لحوالي 750 قاربًا، مما يجعلها الأكبر من نوعها في العالم.

ويقدم الحدث مزيجًا رائعًا من مسابقات الإبحار والأنشطة الاجتماعية.

ويتنافس فيه أكثر من 8.500 من المحترفين و البحارة في عطلة نهاية الأسبوع. يستقطب الحدث أكثر من 100.000 متفرج وداعم يتابعون فرق الإبحار ويستمتعون بالحفلات والترفيه ويعايشون الأجواء الفريدة.

تم الإعلان عن المبادرة رسميًا مساء أمس في فندق جراند جيات في أبو ظبي .وقال خالد المطوع، رئيس مجلس إدارة Z Zone Events LLC، : "يسعدنا استضافة هذا الحدث الرياضي العريق في أبوظبي العام المقبل وسنرحب بالبحارة الدوليين من جميع أنحاء العالم للمنافسة في أبوظبي. سيوفر هذا الحدث للبحارة المحليين والإقليميين فرصة مثالية للتنافس مع الأفضل في العالم." أضاف المطوع: "بينما كان أسبوع كاوز موجودًا منذ ما يقرب من 200 عام، إلا أنه لم يتم تنظيمه إلا مؤخرًا على يد هيئة واحدة وسيقام خارج المملكة المتحدة لأول مرة على الإطلاق في عام 2023. وبالإضافة إلى تقديم مناطق الجذب الرياضية في الإمارات العربية المتحدة للعالم، فإن الحدث سيزيد أكثر من الإقبال على مناطق الجذب السياحي في أبوظبي. ومن المتوقع أن يوفر المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع حوالي 25,000 ليلة في أبوظبي خلال يناير 2023 ونخطط لجعل هذا الحدث من الفعاليات الدائمة".

وقال لورنس ميد، مدير Cowes Week Regatta: "يسعدنا أن نتشارك مع Z Zone Events LLC وتنظيم سباق Cowes Week Regatta في أبوظبي وتشجيع مشاركة المزيد من البحارة. سيكون لدينا ثمانية سباقات تنافسية خلال حدث أبوظبي إلى جانب مزيج انتقائي من السباقات والاحتفالات، وهو تقليد عمره 196 عامًا .

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