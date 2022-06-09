«أبيض الصالات» يخسر من البحرين في «غرب آسيا»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات أمام نظيره البحريني 2-7 في ختام منافسات المجموعة الثالثة لكأس غرب آسيا في الكويت، مودعاً البطولة من دون أي انتصارات، إذ تعرض للهزيمة أمام عمان ولبنان من قبل، واحتل المركز الأخير بالمجموعة بلا نقاط.

تقدم المنتخب البحريني في الشوط الأول 5-0.

وفي المجموعة الأولى تأهل منتخب الكويت إلى الدور نصف النهائي بفوزه على فلسطين 5-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط محتلاً المركز الأول، وجاء المنتخب السعودي ثانياً، وأطاح بحامل اللقب المنتخب العراقي وتغلب عليه 3-2، ليحتل «أسود الرافدين» المركز الثالث، في حين بقي فلسطين في المركز الرابع بلا نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز