ميداليتان تاريخيتان للإمارات في بطولة العالم للرماية البارالمبية

المصدر: وام

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أحرز منتخبنا الوطني للرماية ‏البارالمبية ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في أولى مسابقات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية المقامة حالياً بمدينة شاتارو الفرنسية .

وتوج سعيد البلوشي وعائشة المهيري بذهبية للزوجي المختلط لمسابقة البندقية ضغط الهواء من الوضع وقوف، فيما أحرز الزوجي المكون من عبدالله الأحبابي وعائشة الشامسي برونزية نفس المسابقة التي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ مسابقات الرماية البارالمبية.

وتستمر منافسات البطولة حتى الأحد المقبل بمشاركة 270 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة من مختلف قارات العالم وهي أولى المحطات الدولية التأهيلية لبطولة العالم التي تستضيفها مدينة العين في نوفمبر المقبل.

وأعرب سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رئيس بعثة منتخبنا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز والفوز بميداليتين في هذه المسابقة التي تقام منافساتها للمرة الأولى.

وقدم الكمالي التهنئة لأبطال منتخبنا معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الميداليات والوصول لمنصات التتويج والسعي نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف لنجاحات أصحاب الهمم في جميع المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية .

وأكد أن دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مكنها من تحقيق نجاحات كبيرة، لاسيما في المجال الرياضي وترشحها لاستضافة أحداث رياضية دولية هامة ومنها بطولة العام للرماية البارالمبية بمدينة العين في نوفمر المقبل.

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