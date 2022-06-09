مستشار «آسيوي الدراجات» يحصل على الإقامة الذهبية

المصدر: دبي- البيان

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حصل الإيطالي فابريزو داميكو مستشار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، والرئيس التنفيذي للعمليات في آر سي أس للرياضة والفعاليات على الإقامة الذهبية، نظير نجاحه المستمر وإسهاماته في نمو رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات.

وتسلم داميكو الإقامة الذهبية من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

وقال داميكو: أتشرف بالحصول على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ما يعتبر تتويجاً لمسيرتي، التي استمرت ثماني سنوات في خدمة نمو رياضة ركوب الدراجات الهوائية هنا.

وأضاف: سعيد جداً بحصولي على الإقامة الذهبية، وأتطلع لتقديم المزيد من الجهود، من أجل الارتقاء بهذه الرياضة في الإمارات دولة الفرص واللامستحيل.

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