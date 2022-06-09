الكوبي هيريرا: دبي أسهمت في زيادة شغفي بالملاكمة

المصدر: دبي - البيان

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كشف الملاكم الكوبي جادير هيريرا، المقيم في دبي منذ يونيو 2021، أن الحياة في دبي أسهمت في زيادة شغفه بالملاكمة لتوفر كل الإمكانيات بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أنها بمثابة قبلة للرياضيين الذين يحرصون على زيارتها باستمرار طوال العام، لافتاً إلى أنه خلال عام استطاع أن يتعرف على الكثير من الجوانب الثقافية والعادات والتقاليد، كما زار عدداً من مناطق الجذب السياحي في الدولة.

وقال هيريرا، وهو حفيد الأسطورة الكوبية إنجيل هيريرا، الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد مونتريال 1976 وموسكو 1980، إنه لا يعرف الكثير عن خصمه المكسيكي، بابلو روبلز، والذي سيواجهه في النسخة الثالثة من بطولة «مقاتلو الشعب» الكوبية التي ستقام في دبي يوم 18 يونيو الجاري في الصالة الداخلية لفندق سيزارز بالاس بلو ووترز في دبي.

وأكد الكوبي أن كل ما يعرفه أنه يرغب في تحقيق الفوز في النزال من أجل الرياضيين الكوبيين، وأن تحضيراته للنسخة الثالثة بدأت بعد نهاية النسخة الثانية مباشرة، موضحاً أنه يتدرب بصورة يومية في نادي الملاكمة الكوبية الذي جرى افتتاحه العام الماضي بمنطقة القوز في دبي، وأنه يقطع المسافة ما بين منزله في البرشاء إلى النادي ركضاً في الخامسة والنصف صباحاً كجزء من التحضيرات.

رسالة

وقال هيريرا البالغ 19 عاماً، إن رسالته لمن في عمره هي أهمية إيجاد هدف والسعي الدؤوب لتحقيقه، مضيفاً: «يجب العمل بجد واجتهاد في كل لحظة، بالنسبة لي أنا أعيل أسرتي في كوبا ومن أجل ذلك استيقظ في الصباح وأتذكر والدتي، وهذا يعطيني الدافع الأكبر للاجتهاد في التدريبات، ويجب أن يكون الشخص واثقاً من نفسه، بالنسبة لي أنا أؤمن بقدرتي على الفوز في هذا النزال».

وأشار الملاكم الكوبي إلى أن مظهره الخارجي بارتدائه للأزياء الملونة يجعله يشعر بالارتياح والسعادة، وأنه لا يهمه رأي الآخرين به، وقال: «بالنسبة للزي القادم الذي سأظهر به في الحلبة سيكون مفاجأة، أسعى لأن أكون متفرداً دائماً، وأن أدهش العالم».

وحول قصة الشعر المميزة التي يظهر بها في كل نسخة من نسخ البطولة، أوضح الكوبي جادير هيريرا، أن دبي أتاحت له فرصة التعرف على الكثير من أنماط الحياة، وأنه وجد ضالته في صالون بيت الرجل الوسيم في منطقة مارينا، وأنه أصبح يرتاده باستمرار.

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