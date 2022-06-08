الروسي يدير مباريات الجولات العالمية لدوري الأمم للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختير الحكم الإماراتي العالمي الأولمبي للكرة الطائرة، حامد الروسي للمشاركة في إدارة مباريات الجولات العالمية لدوري الأمم لعام 2022.

وكذلك إدارة نهائي المسابقة للرجال في مدينة بولونيا الإيطالية.

ومن المقرر أن يغادر الروسي إلى الفلبين بعد غدٍ، لبدء مشاركته في إدارة بطولة دوري الأمم للرجال والسيدات للكرة الطائرة، والمقررة خلال الفترة من 14 حتى 19 يونيو الجاري للسيدات، بمشاركة منتخبات أمريكا، بولندا، بلجيكا، اليابان، كندا، تايلند، الصين وبلغاريا.

فيما تقام بطولة دوري الأمم للرجال من 21 حتى 26 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات إيطاليا، الأرجنتين، اليابان، فرنسا، ألمانيا، بلغاريا، هولندا وسلوفينيا، وبعدها يسافر الروسي إلى إيطاليا لإدارة نهائي دوري الأمم للرجال خلال الفترة من 18 حتى 26 يوليو المقبل.

واختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، حكمنا العالمي الروسي، بعد تميزه الرائع في أولمبياد طوكيو 2020.

حيث كان الحكم العربي الوحيد بالأولمبياد، إضافة إلى تميزه في دوري الأمم العالمي بإيطاليا، بنظام التجمع، وبمشاركة 16 منتخباً للرجال، و16 منتخباً للسيدات، ولمدة 35 يوماً.

والجدير بالذكر، أن الروسي، يحمل الرقم القياسي العالمي بتواجده للسنة الـ17 على التوالي في دوري الأمم.

والذي كان يعرف سابقاً بالجائزة الكبرى وبالدوري العالمي، واستحق الإشادة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي بفضل المستوى الراقي والفني العالي، وما لديه من تراكم للخبرات على مستوى بطولات العالم منذ عام 2001، حتى بات الروسي واحداً من أبرز حكام النخبة على مستوى العالم، ضمن المجموعة الأولى بدرجة عالمي.

ومن جانبه، أشاد الروسي، بالدور الذي يقوم به الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة من خلال دعم الكوادر التحكيمية على المستوى الدولي، وقال: «أفتخر وأعتز بتمثيل الوطن بالمحافل العالمية، ولي الشرف العظيم بحمل راية الإمارات في المحافل العالمية».

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