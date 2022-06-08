فترة معايشة لموهبتي دراجات مع «فريق الإمارات»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن فريق الإمارات للدراجات للمحترفين عن مشاركة موهبتي نادي أبوظبي للدراجات، عبد الله علي الحمادي (22 عاماً) ومحمد المطيوعي (19 عاماً)، في المعسكر التدريبي الصيفي الذي يقيمه الفريق في أوروبا، استعداداً للمشاركة في السباقات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان عن المبادرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، بمجلس أبوظبي الرياضي، إذ ستتاح الفرصة للثنائي الشاب للانضمام إلى نخبة الدراجين المحترفين في فريق الإمارات، والمشاركة في التدريبات في إيطاليا، إضافة إلى فرصة اكتساب الخبرات من أفضل الدراجين والمدربين في العالم، فضلاً عن التعلم حول أساليب التغذية من أجل التحول للاحتراف، إذ تعد المبادرة تجسيداً للتعاون بين فريق الإمارات ونادي أبوظبي للدراجات.

فرصة

وقال ماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات، إن المبادرة تأتي ضمن جهوده لتعزيز ثقافة النمط الصحي من خلال ممارسة رياضة الدراجات، وإلهام وتمكين الجيل المقبل من المواهب الإماراتية، إضافة إلى الهدف الرئيس بمنح الفرصة للدراجين الواعدين واكتشاف المواهب من أجل ضمها مستقبلاً للفريق المحترف.

من جهته أشاد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وفريق الإمارات على دعم المواهب الوطنية الواعدة، مؤكداً أن إتاحة الفرصة للدراجين لمعايشة الخبرات الاحترافية في فريق الإمارات من شأنه أن يسهم في تطويرهم وإعدادهم للمستقبل، حيث يأتي ذلك في إطار شراكة ناجحة بين النادي والفريق الذي يقدم تجربة نموذجية متكاملة وبرنامجاً حافلاً للثنائي الحمادي والمطيوعي لثقل خبراتهم ومهاراتهم.

وأبدى عبد الله الحمادي سعادته بفرصة المعايشة مع فريق الإمارات للمحترفين، وقال: «أتطلع لهذه التجربة ولاختبار قدراتي والاستفادة من أفضل الدراجين في العالم مثل تادي بوغاتشار، ولطالما حلمت بقيادة الدراجة مع الفريق الفائز في طواف فرنسا، وواثق بأنها ستكون تجربة مفيدة للغاية».

بدوره قال الدراج الشاب محمد المطيوعي، إن المبادرة فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات من فريق عالمي للدراجات، حيث يعد فريق الإمارات مصدر إلهام لنا، وستشجع كذلك المزيد من الشباب الإماراتي على قيادة الدرجات وتطوير الرياضة في المنطقة.

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