مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة يبحثان سبل تطوير اللعبة مع الاتحاد الدولي

المصدر: وام

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أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي حرص المجلس واتحاد الإمارات لكرة السلة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للسلة سعياً لتطوير هذه الرياضة الأولمبية ، والتي تعد من الرياضات المهمة في الدولة وتوليها الأندية اهتماما كبيرا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى مقر مجلس دبي الرياضي ، واللقاء مع سعيد حارب الأمين العام للمجلس واللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.

وشهدت الزيارة بحث سبل التعاون مع الاتحاد الدولي للسلة في مجال تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في دولة الإمارات والمنطقة ودعم جهود الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة على المستوى العالمي.

وأوضح حارب أن اتحاد كرة السلة يبذل جهودا كبيرة لتطوير اللعبة في الدولة، ما تجسد مؤخراً في فوز منتخبنا الوطني بذهبية اللعبة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت.

وأكد حارب أن مجلس دبي الرياضي يرتبط بعلاقات تعاون مثمرة وعديدة مع مختلف الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية واللجان الأولمبية وأن الدولة تستضيف العديد من البطولات والمعسكرات والفعاليات الدولية سنويا، ويسر المجلس أن يعزز التعاون مع الاتحاد الدولي للسلة في مختلف المجالات.

وقدم وفد الاتحاد الدولي شكره إلى مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة على جهودهما في مجال دعم وتطوير الرياضة عموما وكرة السلة خاصة وأكد أن تجربة دولة الإمارات في نشر وتطوير الرياضة في الدولة تنال تقدير وثناء المجتمع الدولي، كما أكد على رغبة الاتحاد الدولي في تعزيز التعاون بين الطرفين والارتقاء به لمراحل متقدمة.

ضم وفد الاتحاد الدولي أنجو فايش المدير المالي للاتحاد وباتريك ماريلاف المدير التنفيذي للاتحاد، وهاكوب خاجيريان المدير التنفيذي للاتحاد في قارة آسيا.. كما حضر الزيارة ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وسالم المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة وفريد القيواني عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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