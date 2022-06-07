سالم عبد الرحمن يشارك في «براغ الدولية»

المصدر: الشارقة - البيان

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غادر لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن أمس إلى جمهورية التشيك، للمشاركة في بطولة «براغ الدولية للأساتذة» والتي ستنظم من اليوم حتى 18 يونيو الجاري بمشاركة 10 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم ويرافق سالم خلال البطولة المدرب الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وتجمع البطولة نخبة من الأساتذة الدوليين الكبار بمعدل تصنيف 2693 نقطة، مما يجعلها واحدة من أقوى التجمعات الدولية التي يشارك فيها الفتى الذهبي خلال مسيرته الاحترافية.

وتقام البطولة من مرحلة واحدة بنظام الدوري الكامل من 9 جولات، وسيتم عرض المباريات مباشرة في العديد من مواقع الشطرنج العالمية الشهيرة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوة للأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن للمشاركة فيها هذا العام، كما تم توجيه الدعوة لكل من الأستاذ الدولي الكبير الهندي فيديت غوجراثي، والأستاذ الدولي الكبير الأمريكي شاكلاند سام، والأستاذ الدولي الكبير القيتنامي لي كوانغ لي، والأستاذ الدولي الكبير التشيكي دافيد نافارا، والأستاذ الدولي الكبير الهندي هاري كريشنا بينتالا، والأستاذ الدولي الكبير الإسباني بونس فاليخو، والأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو والأستاذ الدولي الكبير الإسباني دافيد انتون، والأستاذ الدولي الكبير التشيكي فان نجوين.

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