كالي سامويا.. 61 خطوة نحو «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تقدم الفنلندي كالي سامويا 61 خطوة ليصبح بالمركز 25 في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويصبح قريباً من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى التي ستقام في عقارات جميرا للغولف بدبي في شهر نوفمبر المقبل.

جاء تقدم سامويا بعد فوزه بلقب بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة التي أقيمت في مدينة هامبورغ الألمانية، منهياً المنافسات بواقع 6 ضربات تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 682.9 نقطة هذا الموسم.

ويُعد هذا أول ألقاب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في جولة «دي بي وورلد» للغولف، ليواصل المصنف 239 عالمياً الأداء التصاعدي، بعدما حقق هذا الموسم المركز 12 في بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io.

من جانبه استفاد الهولندي ويل بيسيلنج من الحصول على المركز الثاني في البطولة، ليتقدم 66 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز 38 في تصنيف جولة «دي بي وورلد» الصادرة هذا الأسبوع.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الأول برصيد 1.979.1 نقطة في ترتيب جولة «دي بي وورلد».

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