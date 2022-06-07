«الجودو» يستعد لمنغوليا غراند سلام بمعسكر زغرب

المصدر: أبوظبي - وام

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يواصل منتخب الإمارات للجودو تدريباته اليومية في معسكره الداخلي حالياً استعداداً للسفر إلى معسكر قصير في زغرب الكرواتية يسبق المشاركة في بطولة منغوليا غراند سلام التي تستضيفها العاصمة أولان باتور خلال الفترة من 24 - 26 يونيو الجاري ضمن استعدادات منتخبنا لبطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2022.

وأكد البيان الصادر أمس عن اتحاد الإمارات للجودو أنه عقب بطولة منغوليا سيبقى المنتخب هناك في أولان باتور في معسكر إعداد مدته أسبوعين استعداداً للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي التي تقام في مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9- 18 أغسطس المقبل، وأن بطولة التضامن الإسلامي ستكون محطة إعداد مهمة من المحطات الرئيسية لأولمبياد باريس.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على التواصل مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد للوقوف على سير برامج الإعداد في المعسكر الداخلي، والحالة البدنية والفنية للاعبين، خصوصاً أن بطولة منغوليا غراند سلام تأتي ضمن الروزنامة السنوية المعتمدة للاتحاد الدولي للجودو.

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