عمر الزنكي لـ«البيان»: ريادة الإمارات في «البادل» ألهمت الكويت

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أكد عمر الزنكي رئيس اتحاد البادل تنس الكويتي، أن تجربة الإمارات الرائدة في «البادل»، ألهمت الكويت وساهمت في إثراء مشوار اللعبة الذي انطلق رسمياً عبر تأسيس اتحاد للعبة أسوة بالإمارات صاحبة السبق والريادة في مشوار البادل تنس، لافتاً إلى أن خطوات الإمارات الاستباقية في تأسيس وإشهار اتحاد للبادل تنس كان له الأثر البالغ في قطع شوط كبير للعبة على الصعيد الخليجي.

وأضاف الزنكي لـ «البيان الرياضي» إن رياضة البادل تنس انتشرت بصورة كبيرة في الكويت خلال فترة جائحة كورونا، واستطاع أبناء الكويت استثمار فترة الجائحة في ممارسة البادل التي تعتبر من أكثر الرياضات أماناً أثناء انتشار «كوفيد-19»، مما ساهم في تعزيز حضور الرياضة وحصولها على شعبية واسعة بعد ممارسة العديد من لاعبي التنس لها وغيرهم من الرياضيين، لتصبح أسلوب حياة في الوقت الراهن لدى شريحة واسعة من المجتمع بمختلف أطيافه وفئاته.

جوانب أخرى

ولفت الزنكي إلى أن رياضة البادل تنس لها جوانب اقتصادية وترفيهية واجتماعية تحتاج إلى تنظيم تحت مظلة جهة رياضية مما شجعهم على إطلاق اتحاد البادل تنس في الكويت خاصة بعد نجاح تجربة الإمارات مشيراً إلى أن اتحاد البادل تنس الكويتي استثمر وجود منافسات اللعبة لأول مرة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية بنسختها الثالثة من أجل توطيد وتعزيز علاقات التعاون مع نظيره الإماراتي.

وكشف الزنكي أن بعد المرحلة الثانية من جائحة كورونا بلغ عدد الملاعب ما يقارب 150 ملعباً في الكويت وشهدت الفترة الأخيرة طفرة في عدد الملاعب التي تجاوز عددها نحو 550 ملعباً، مشيداً بالإقبال الواسع على اللعبة من مختلف الأجيال سواء من الذكور أو الإناث نظراً لما تتميز بها اللعبة التي تعتبر من الرياضات المجتمعية.

وأوضح رئيس اتحاد البادل تنس في الكويت، أن فكرة تأسيس اتحاد عربي للعبة، تراود الجميع في الفترة المقبلة وهناك مباحثات في هذا الصدد بالتعاون مع الأشقاء في الخليج، مما سيساهم في تعزيز حضور الرياضة آسيوياً ثم عالمياً ويفتح الأبواب لرؤيتها مستقبلاً في الأولمبياد.

خبرات

وذكر الزنكي أن منتخب الكويت نجح في المشاركة على المستوى الخارجي عبر بطولة «كأس الخليج» ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي أقيمت في رمضان ومشاركة أخرى كانت في قطر إلى جانب المشاركة في «الألعاب الخليجية»، مما عزز من خبرات «أزرق البادل تنس» خاصة في دورة ند الشبا التي كانت محط أنظار عشاق رياضة البادل تنس منذ سنوات.

وأضاف: كانت هناك اجتهادات شخصية من بعض اللاعبين في الكويت عن مدى إمكانية مشاركتهم في دورة ند الشبا الرياضية التي كانت محط اهتمام من محبي رياضة البادل تنس، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع الاتحادات الخليجية وأبرزها الاتحاد الإماراتي، الأمر الذي سيثمر عن إطلاق مزيد من الأفكار والمبادرات المشتركة.

وأفاد الزنكي أن بطولة «كأس الخليج» التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» في دبي، كان لها الدور انعكست إيجاباً على مسابقة البادل تنس في دورة الألعاب الخليجية خاصة في ظل الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة على المستوى الخليجي، متوقعاً أن تتجاوز شعبية اللعبة العديد من الألعاب الجماعية خاصة بعد اتجاه عدد من نجوم كرة القدم إليها وقد تحل في المرتبة الثانية بدلاً من كرة اليد التي كانت ثاني أكثر الألعاب شعبية في الكويت بعد كرة القدم.

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