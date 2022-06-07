‬البطل العالمي محمد الشوربجي يغير ولاءه من مصر إلى إنجلترا .. ويكشف السبب

المصدر: وكالات

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أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش أن اللاعب محمد الشوربجي اختار اللعب لمنتخب إنجلترا، مشيرا إلى أن هذا قرار اللاعب مع الاعتراف بموهبته.

وقال عاصم خليفة في تصريحات لقناة الحدث المصرية الاثنين، إن ما يتردد عن قيام محمد الشوربجي بالاعتناء بنفسه فقط في لعبة الاسكواش منذ أن كان صغيراً أمر غير صحيح.

واضاف: "محمد الشوربجي بدأ حياته في مصر وتعلم الاسكواش في نادي سموحه ومنها بات بطلاً لمصر ثم سافر وعاش خارج مصر منذ 15 عاماً".

وأوضح: "محمد الشوربجي كان بطل الجمهورية في نادي سموحة وتواجد خارج مصر لمدة 15 عاما حتى أصبح عمره الآن 31 عاما".

وتابع: "محمد الشوربجي لاعب محترف الآن ويجني أموالا من البطولات التي يشارك بها وهو ليس من الشباب الراغبين في العيش هنا ويحب الإقامة في إنجلترا".

وقال: "من السهل أن نتحدث، من الممكن أن نخرج أوراقا كما صرفنا لدعم الشوربجي حين كان ناشئاً وشارك في البطولات وهو صغير حتى أصبح لاعبا عالميا".

وأضاف: "لدينا 6 لاعبين من أصل 10 في الترتيب الأول على مستوى العالم وأنا أتحدث على حدود ما تحدث عنه الشوربجي وهو لاعب موهوب ونحترم اختياراته، وهو عكس أخيه مروان الشوربجي الذي يريد العيش في مصر".

من جانبه أكد محمد الشوربجي لاعب الاسكواش المصري أنه متحمس للغاية للحصول على البطولات، بعدما قرر المشاركة باسم المنتخب الإنجليزي.

وقال الشوربجي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للاسكواش الاثنين، إنه أعلن مشاركته باسم منتخب إنجلترا بدلاً من بلده الأم مصر.

وأضاف المصنف الثالث عالمياً في اللعبة وبطل العالم في 2017: "أنا متحمس حقًا بشأن هذا التحدي والمرحلة التالية من مسيرتي، أريد أن أحاول أن أقدم كل ما بوسعي للبلد الذي دعمني لسنوات عديدة".

وتابع: "لقد ساعدني الاسكواش الإنجليزي كثيرًا وعندما يكون لديك أشخاص يقدرونك لما أنت عليه على هذا النحو، دون توقع أي شيء منك، فقد كان ذلك يعني الكثير بالنسبة لي دائمًا. عندما أتيحت لي الفرصة لتمثيل إنجلترا، شعرت بالحماس الشديد لدرجة أنني أستطيع رد الجميل للأشخاص الذين قدموا الكثير من أجلي. لقد فزت بالعديد من الألقاب في مصر، وأشعر أنني مدين لإنجلترا لمحاولة الفوز بالألقاب لهم وهم يلعبون تحت العلم الإنجليزي".

وأوضح:" أود الفوز ببطولات عالمية أخرى وأعود للمركز الأول في العالم تحت اسم المنتخب الإنجليزي وسأبذل قصارى جهدي لذلك".

وستكون أول بطولة لمحمد الشوربجي تحت العلم الإنجليزي هي بطولة نيكر موريشيوس المفتوحة، وهي إحدى جولات الاسكواش العالمية، التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 11 من يونيو الجاري، يليها الظهور الأول للبطولة الوطنية البريطانية للاسكواش في مانشستر بين 14 و18 من الشهر ذاته.

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