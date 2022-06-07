فريق «الأخوات السبع» يجذب الأنظار

المصدر: ‏دبي- علي شدهان

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من الحالات النادرة، أن يضم فريق واحد للكرة الطائرة، 7 لاعبات شقيقات، حدث هذا في العراق، وتحديداً في محافظة ديالى، عبر فريق الخالص.

والأخوات السبع في الفريق هن، هاجر وسمية وإسراء وإيلاف وآسيا وصفا ومروة، بنات مزهر، ووالدهن غير معروف على الصعيد الرياضي العراقي، لكنه بات مشهوراً جداً، بوجود بناته السبع في فريق الخالص، الذي جذب الأنظار. وتزخر الرياضة العراقية بمختلف ألعابها، بانتشار ظاهرة الإخوة أو الأخوات في فريق واحد، أو في لعبة واحدة، وبأكثر من لاعبين أو لاعبتين في أحسن الأحوال، ولكن لم يصل العدد إلى الرقم 7، ما يجعل من الأخوات السبع في فريق واحد، ظاهرة، ليس على صعيد العراق فحسب، بل ربما في العالم.

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