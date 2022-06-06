«الفرسان» بطل كأس الإمارات لـ«كرة الهدف»

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق الفرسان ببطولة الإمارات السادسة عشرة لكرة الهدف للمكفوفين، التي حظيت بمشاركة أربعة فرق هي الصقور، الاتحاد، الفرسان والعاصفة، وجرت منافساتها بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

وأسفرت نتائج الدور التمهيدي، عن فوز الفرسان على الصقور بنتيجة عشرة أهداف مقابل هدفين، حيث شهدت المباراة تألق لاعب الصقور أحمد يعقوب بإحرازه ثمانية أهداف من العشرة التي حسم بها الصقور نتيجة المباراة لصالحهم وبلغوا المباراة النهائية.

وفي المباراة الثانية تفوق فريق العاصفة على الاتحاد حيث انتهى اللقاء بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.

وخلال ثاني أيام البطولة التقى فريقا الاتحاد والصقور في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والذي استطاع فريق الاتحاد حسمه بعد الفوز بنتيجة 11 - 2.

بينما أقيمت المباراة النهائية فيما بين الفرسان والعاصفة والتي أسفرت عن حصول الفرسان على كأس البطولة بعد تفوّق كبير على العاصفة بنتيجة 14 - 3.

وتوجه ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، بالشكر لكل من كان وراء نجاح البطولة وعلى رأسهم جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً وكذلك مسؤولي ولاعبي ومدربي الفرق المشاركة. كما توجه بالتهنئة لفريق الفرسان بطل هذه النسخة.

وأعرب المهيري عن سعادته لحضور المباراة النهائية والتي لمس من خلالها مدى التطور في مستوى اللاعبين مما سينعكس بالتأكيد على مستوى المنتخب الوطني.

وأكّد المهيري على حرص اللجنة البارالمبية الوطنية على إقامة البطولات المحلية بانتظام نظراً لأهميتها الكبيرة في استمرارية النشاط الرياضي على مدار العام والحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين.

تطور ملحوظ

من ناحيته أعرب أحمد سعيد علاي النقبي رئيس اللجنة الرياضية لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً عن سعادته الكبيرة بإقامة بطولة كرة الهدف في نسختها السادسة عشرة. كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذه النسخة من الكأس.

وعن مستوى اللاعبين في البطولة قال النقبي إن المستوى تطور بشكل ملحوظ عن العام السابق على الرغم من انخفاض مستوى الاحتكاك والاستعدادات جرّاء جائحة كوفيد-19.متمنياً المزيد من التطور في مستويات اللاعبين مما يدعم المنتخب الوطني الذي نأمل أن يكون خير ممثل للوطن في المحافل الدولية المقبلة.

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