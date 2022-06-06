أحمد الرميثي: 4 ألقاب عالمية هدف «أبوظبي للزوارق» في 2022

المصدر: أبوظبي-البيان

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سجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة بداية قوية ومثيرة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي أقيمت في مدينة ماكون الفرنسية واختتمت منافساتها الأحد الماضي بحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة شون تورنتي في المركز الأول وتسجيل زورق أبوظبي 6 بقيادة ثاني القمزي المركز الثاني في السباق لتكون الصدارة والوصافة على مستوى البطولة لمصلحة فريق أبوظبي عبر البطولة التي تعد قمة وهرم بطولات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية مؤكداً أن هدف الفريق تحقيق 4 ألقاب عالمية في سنة 2022.

وثمن أحمد ثاني فوز الفريق في جولة الافتتاح من البطولة والتي تؤكد أنه في طريقه السليم من أجل تحقيق لقب البطولة مع استمرار جولاتها فيما هو قادم خلال هذا الصيف وقال أحمد ثاني: منافسات الفورمولا1 هي لقب بطولة من أصل أربع بطولات نشارك من خلالها هذا الصيف وهي بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بطولة العالم للدراجات المائية، وتحدي أوجستو العالمي لزوارق الفورمولا2 12 ساعة، وطموح فريق أبوظبي هو تحقيق الألقاب الأربعة للبطولات المختلفة التي يشارك من خلالها خلال المرحلة المقبلة من البطولات الدولية في صيف 2022.

إشادة

وأشاد أحمد ثاني بمستوى وتقدم كوادر فريق أبوظبي على مستوى الرياضات الفردية البحرية وتقديم وبذل الجهد لتحقيق ذلك وقال: ما يقوم به ثاني القمزي والمجموعة المتميزة حالياً من الكوادر الوطنية من رفاقه في فريق أبوظبي يعكس القدرات القوية والمجهود الكبير الذي يقدمونه من أجل تمثيل الوطن خير وأفضل تمثيل من خلال المشاركات الدولية المتنوعة ونشيد بذلك ونؤكد أننا نؤمن بقدرتهم على تقديم السمعة الطيبة والحضور الرياضي المتمكن في كل البطولات التي سيشاركون من خلالها.

الجدير بالذكر أن فريق أبوظبي تنتظره في شهر يوليو المقبل عدة تحديات حاسمة أبرزها سباق أوجستو 12 ساعة في بولندا ولاحقاً الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في إيطاليا ثم الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في بولندا أيضاً ولتستمر بعد ذلك سلسلة المشاركات في أشهر الصيف وعبر البطولات الدولية المختلفة.

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