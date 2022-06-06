محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عبد الله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، بمناسبة اختياره بإجماع أصوات الاتحادات الوطنية الآسيوية للمواي تاي رئيساً للاتحاد الآسيوي للعبة لدورة قادمة.

وستحتضن دولة الإمارات مقر الاتحاد الآسيوي للمواي تاي خلال تلك الدورة، ما يعد إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات مقارنة بعمر الاتحاد الذي تم تأسيسه في مايو 2017 وأحدث اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج نقله نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، وخير دليل المشاركة المميزة في بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت مؤخراً في أبوظبي عاصمة الرياضات القتالية في العالم.

وجدد الدرعي ثقته بقدرة النيادي على إحداث طفرة في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم خلال الدورة المقبلة.

كما حرص الدرعي على تهنئة طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بمناسبة اختياره ليشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي.

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