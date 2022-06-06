اتحاد الرماية يعلن نتائج التقييم النهائي لأطباق «التراب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للرماية عن نتائج تقييم رماة الأطباق من الحفرة «التراب» والتي أقامها لتقييم وتصنيف رماته ورسم خارطة الطريق لهم خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم الحالي.

وقام الاتحاد بعمل التقييم للرماة من خلال رماية 200 طبق في 8 جولات على مدار يومين، وذلك استكمالاً لما تم الأسبوع الماضي حيث قام الرماة بتكرار العدد نفسه خلال الأسبوع الجاري، ليصبح العدد الإجمالي 400 طبق، حيث كان الشرط أن يحقق الرامي 372 طبقاً كمعيار تأهيلي للانضمام إلى قائمة منتخبنا الوطني الأول للرماية والذي سيمثل الإمارات في البطولات الرسمية خلال العام الحالي.

وقد تصدر الجولات الثماني محققاً بل ومتجاوزاً المعيار المطلوب بـ 11 طبقاً الرامي يحيى المهيري برصيد 383 طبقاً بمعدل 23.9375 طبقاً في الجولة الواحدة وتلاه في المركز الثاني الرامي حمد بن مجرن برصيد 381 طبقاً متجاوزاً المعيار بتسعة أطباق وحل عبد الله محمد بوهليبه في المركز الثالث برصيد 379 طبقاً ومتجاوزاً المعيار بسبعة أطباق ثم ظاهر العرياني رابعاً برصيد 378 طبقاً ومتجاوزاً المعيار بستة أطباق ثم وليد العرياني خامساً برصيد 376 طبقاً متجاوزاً المعيار برصيد أربعة أطباق ثم الرامي الواعد الموهوب بطي أحمد بن مجرن سادساً برصيد 374 طبقاً متجاوزاً معيار التأهل بطبقين اثنين ثم الرامي سيف الشامسي سابعاً برصيد 368 طبقاً ثم الرامي أحمد يحيى الحمادي ثامناً برصيد 366 طبقاً ثم الرامي مشعل البناي تاسعاً برصيد 364 طبقاً.

تميز

ولعل أبرز ظواهر التقييم هو ظهور الرامي الواعد بطي أحمد بن مجرن بمستوى متميز في أول اختبار «تقييم» له كذلك استكمال الرامي وليد العرياني للبطولة رغم مرضه ووسط حالة إعياء شديدة إصراراً منه على تحقيق معيار التأهل المطلوب.

وقد أكد ربيع العوضي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية رئيس اللجنة الفنية أن الاختبارات جاءت استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد ورغبة الرماة وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الرماة.

وأشار العوضي إلى أن نجاح التقييم في مرحلتيه الأولى والثانية إنما يعكس اهتمام والتزام الرماة بتطوير مستوياتهم وهو ما لمسناه من خلال المتابعة ومن خلال معدلات الرمي والأرقام التي تحققت وتجاوزت معيار التأهل للتمثيل الخارجي وهو ما كنا نسعى إليه كمرحلة أولى ستتلوها خطوات أخرى.

ووجه العوضي التهنئة إلى الرماة الخمسة المتأهلين إلى صفوف المنتخب الوطني الأول متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في البطولات المقبلة.

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