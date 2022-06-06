إسدال الستار على موسم «كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار على موسم «كاراتيه الإمارات» 2021-2022، بإقامة بطولة الدولة المفتوحة للكاراتيه لمسابقة «الكوميتيه» لفردي فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات للدرجتين الأولى والثانية من 12 إلى 19 سنة على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 263 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 نادياً ومركزاً تنافسوا في 41 مسابقة، في ختام موسم الكاراتيه 2021-2022.

وشهدت البطولة تنافساً مثيراً بين أبطال وبطلات الكاراتيه في الدولة، حيث تصدر البطولة فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بعد أن جمع 47 ميدالية متنوعة «17 ذهبية و11 فضية و19 برونزية»، فيما حل فريق شباب الأهلي ثانياً بـ30 ميدالية «10 ذهبيات و9 فضيات و11 برونزية»، بينما جاء فريق الشارقة الرياضي ثالثاً برصيد 19 ميدالية «5 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات».

تتويج

وحضر الختام، وتوج الأبطال، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، راشد آل علي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والمهندس حميد شامس، الأمين العام والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، وأعضاء الاتحاد، إبراهيم النعيمي والدكتورة حصة بن حيدر وهشام العلماء، وحضور الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، وأحمد الحرازي، رئيس لجنة التنظيم، والحكم الدولي محمد عزازي، مقرر لجنة الحكام.

وأسفر ختام موسم «كاراتيه الإمارات» 2021-2022، عن حصول فريق شباب الأهلي على درعي التفوق العام لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات للرجال والسيدات، محرزاً كأس الترتيب العام بحصوله على 3 كؤوس لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه»، فيما حصل فريق الشارقة الرياضي على كأس الترتيب العام لفئة الرجال والسيدات في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه».

كما أسفرت نتائج الأجهزة الفنية الأربعة المتميزة خلال الموسم عن حصول الجهاز الفني لفريق الشارقة الرياضي على المركز الأول، وحل ثانياً، الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي، فيما جاء ثالثاً الجهاز الفني لفريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحصل الجهاز الفني لفريق اتحاد كلباء على المركز الرابع.

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