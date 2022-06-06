4 لاعبين من منتخب المواي تاي في «الألعاب العالمية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك 4 لاعبين من منتخب الإمارات للمواي تاي في دورة الألعاب العالمية، التي تقام في مدينة برمنغهام بولاية الاباما الأمريكية من 12 يوليو المقبل وهم، إلياس حبيب علي، ونورالدين سمير، وأمين المعتصم، ومحمد سعيد مرضى.

وأهدى بطلنا إلياس حبيب الذهبية التي حققها في اليوم الختامي لببطولة العالم للمواي تاي «أبوظبي 2022» إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى الشيخ محمد بن منصور آل نهيان راعي الحفل الختامي للبطولة، كما أهدى الإنجاز إلى عبد الله النيادي رئيس اتحاد الإمارات والعربي والآسيوي للمواي تاي، وقال: أشكر الجمهور الغفير الذي ساند منتخبنا خلال فعاليات البطولة.

وأشادت الوفود المشاركة ببطولة العالم للمواي تاي بالنجاح التنظيمي والفني والحضور الجماهيري للمنافسات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز