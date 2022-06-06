نادال «قمر 14» في «رولان غاروس»

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز الإسباني رافايل نادال، المصنف خامساً، لقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، معززاً رقمه القياسي في «غراند سلام» مع 22 لقباً، وبات أكبر لاعب سناً يُتوج في باريس.

وسحق نادال «36 عاماً» في مباراة باتجاه واحد، منافسه النرويجي كاسبر رود، الثامن، 3-6 و3-6 و6-صفر، محققاً لقبه الـ14 القياسي الأسطوري بعد 17 عاماً من باكورة انتصاراته في رولان غاروس في عام 2005 في سن الـ19 عاماً.

وفاز نادال بالأشواط الـ11 الأخيرة في النهائي ليحسم النتيجة واللقب لصالحه، وبات يتقدم بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

وهذا هو النهائي الكبير الثلاثون لـ«رافا» والرابع عشر في رولان غاروس، ليعزز رقمه القياسي من أصل 14 ظهوراً في النهائي و18 مشاركة بالمجمل منذ بداياته عام 2005. كما بات في سن السادسة والثلاثين ويومين اللاعب الأكبر سناً يتوج بطلاً في رولان غاروس، محطماً الرقم القياسي السابق في حوزة مواطنه أندريس خيمينو، الذي توج باللقب قبل 50 عاماً بعمر 34 عاماً. ورغم تقدمه في السن والإصابة المزمنة التي عانى منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد «الماتادور» الإسباني، الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه «ملك» رولان غاروس من دون منازع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز