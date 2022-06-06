منتخب السلة يخسر أمام قطر في آسيا

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

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خسر المنتخب الأول لكرة السلة أمام نظيره القطري بنتيجة 48 - 54 في ختام المرحلة الأولى للتصفيات الآسيوية لكرة السلة في الدوحة، لتذهب صدارة المجموعة الأولى للمنتخب القطري بعدما أطاحت الدقيقة الأخيرة بأحلام منتخبنا، نتيجة للاستعجال وإهدار رمية ثلاثية من هداف المباراة راشد الزعابي «16 نقطة» وضياع أكثر من نقطة تحت السلة إلى جانب احتساب خطأ فني على خليفة خليل وسط استغراب اللاعب، وهو المشهد نفسه الذي حدث في منتصف الشوط الأخير مع راشد الزعابي عندما كانت النتيجة التعادل 46 - 46.

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