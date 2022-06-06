ختام ناجح لبطولة آسيا لذوي الهمم للشطرنج

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة آسيا لذوي الهمم للشطرنج، حضر حفل الختام عبر الإنترنت، هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي هنئاً الفائزين ونقل لهم تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

أقيمت البطولة أونلاين من خلال موقع تشيس دوت كوم على مدار ثلاثة أيام وطبقاً للنظام السويسري من 9 جولات، حيث حصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 15 دقيقة للمباراة مع إضافة 5 ثوانٍ لكل لاعب عن كل نقلة من بداية المباراة وفقاً لنظام الشطرنج السريع.

وفي فئة الإعاقة البصرية للسيدات، فازت الكازاخستانية تيموريش بالذهبية، وفي فئة الإعاقة البصرية للرجال، نال الفلبيني ميناندرو اللقب، وفي فئة الإعاقة الحركية، فازت الفلبينية شيريل بالذهبية، وفي فئة الإعاقة الحركية للرجال فاز باللقب الفلبيني جاسبر.

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