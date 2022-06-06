ولي عهد الفجيرة يعتمد شعار «بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج»

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عن شعار بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بعد أن حظي باعتماد سموه، تمهيداً لانطلاق الاستعدادات لاستضافة البطولة بنسختها الـ 45، واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بنسختها الـ 64 «الكونغرس العالمي»، وذلك بفندق نوفوتيل الفجيرة، بمشاركة قرابة 500 مشارك من مختلف دول العالم.

يتضمن شعار بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات، كأول دولة عربية في الشرق الأوسط، دلالات شطرنجية بطريقة مبتكرة، توحي بأهمية البطولة وقوتها، بينما يشير اللون الأحمر إلى هوية حكومة إمارة الفجيرة، وصورة مصغرة للكرة الأرضية، في إشارة إلى التجمع العالمي، الذي سيحظى بحضور أفضل لاعبي العالم، وكوادره الإدارية في رياضة حل مسائل الشطرنج.

وتقدم مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للاستراتيجية الثاقبة التي مهدت لاستضافة الفجيرة هذا الحدث العالمي الكبير في هذه الرياضة، ممثلاً ببطولة العالم، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ودعم الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، راعي الحركة الرياضية بالإمارة.

وأوضح الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، أن سمو ولي عهد الفجيرة، اطلع على عدد من النماذج الخاصة بالشعار، ووجّه بإدخال بعض التعديلات الهامة، وصولاً لاعتماد هذا الشعار، مقدماً الشكر والتقدير لسموه.

وأفاد محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بأن اللجنة المنظمة للبطولة، تواصل اجتماعاتها مع نظيرتها في الاتحاد الدولي، لوضع اللمسات الفنية والإدارية لاستقبال الحدث العالمي، وبصدد التشاور مع مختلف الجهات، للتعاون المشترك، لإخراج البطولة بأفضل صورة، كاشفاً عن أن وفد الاتحاد الدولي، سيزور الإمارات في وقت لاحق، للاطلاع على جاهزية الفجيرة لانطلاق البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز