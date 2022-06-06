زوارق أبوظبي تقتنص لقب ووصافة افتتاحية الفورمولا 1 بفرنسا

المصدر: ماكون – فرنسا

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أهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إنجاز فريق أبوظبي بحصد لقب ووصافة الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى حكومة وشعب الإمارات، وجاء هذا الإهداء بعد تتويج أبطال الفريق بالمركزين الأول والثاني من خلال الجولة التي أسدل الستار على السباق الرئيسي من خلالها أمس في مدينة ماكون الفرنسية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن إنجازات الفرق الإماراتية في الرياضة البحرية الدولية متواصلة ومستمرة في ظل الدعم القوي والنهضة المباركة للرياضة في الإمارات، وما تشهده من تحفيز ودعم للأبطال للحلول دوماً في المراكز الأولى، وعدم الرضا إلا بالأرقام الأفضل في كل المشاركات والمنافسات البحرية، وقال الشيخ محمد: كنا نتمنى أن تكتمل الفرحة بتحقيق فريق الشارقة لإنجاز متقدم في المنافسة أيضاً، والقادم أفضل لكل فرقنا الإماراتية عبر المشاركات البحرية العالمية.

صدارة

وكان السباق الختامي للجولة قد شهد تحقيق زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي للمركز الأول، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، وحل في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين، وكان السباق قد بدأ بتصدر زورق الشارقة 11 بقيادة سامي سيليو للمنافسة وانطلاق شون من المركز الثاني والقمزي ثالثاً، بحكم نتائج السرعة وشهدت الدورة الثامنة والثلاثون من المنافسة خروج زورق الشارقة 11 بعد تعرضه لموجة أدت لتعطل الزورق وابتعاده السباق، ليتصدر شون المركز الأول ويحافظ مع القمزي على الصدارة حتى الدورة الستين ونهاية أحداث وتفاصيل السباق.

تهنئة

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، بالتهنئة والمباركة بتحقيق هذا الإنجاز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة الدائمة لفريق أبوظبي وحرصه المستمر على توفير كل مقومات النجاح والتميز للفريق الإماراتي.

وكان السباق قد انطلق في تمام الرابعة عصر أمس بتوقيت فرنسا، ولكن بنظام العلم الأصفر، حيث لم نشاهد الانطلاقة المعهودة للزوارق بحكم عامل الجو والرياح التي جعلت اللجنة تتخذ هذا القرار، ويتصدر فريق أبوظبي حالياً الترتيب العام للبطولة برصيد 20 نقطة لزورق أبوظبي 6 بقيادة شون، ويحل ثانياً ثاني القمزي على زورق أبوظبي 5 برصيد 15 نقطة، وثالثاً مورين الفرنسي برصيد 12 نقطة.

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