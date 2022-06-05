الجزيرة يفقد فرصة بلوغ الدور الثاني بخليجية اليد

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تلقى فريق كرة اليد بنادي الجزيرة الخسارة الثانية الليلة امام فريق الكويت الكويتي صاحب الارض والضيافة بنتيجة 28/21 بختام المباراة التي جمعتهم على أرض صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح بدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف بطولة الاندية الخليجية ال 38 لأبطال كؤوس كرة اليد والتي تستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الجاري.

وبهذه الخسارة والتي مثلت الثانية لفخر ابوظبي عقب خسارته الأولى أمام الاهلي القطري 28/26 خلال هذا التجمع الخليجي يكون فريق الجزيرة قد فقد فرصة التأهل للدور الثاني للبطولة والتي يلعب خلالها ضمن المجموعة الاولى وتمنح لوائحها الفنية متصدر ووصيف المجموعة التأهل للدور الثاني.

وأصبح على بعد خطوة فريقي الكويت الكويتي والاهلي القطري لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة فريقي الجزيرة ومسقط العماني والمقرر اقامتها مساء غداً الاثنين بعد ان فقدا فرصتيهما لبلوغ الدور الثاني.

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