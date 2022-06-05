حسن المرزوقي «مهندس» يعانق «ناموس القفال»

المصدر: دبي - البيان

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رفع النوخذة المهندس حسن عبدالله المرزوقي قائد السفينة «حشيم 199» بطل «القفال 31»، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته سباق «القفال 31» ودعمه ومتابعته المستمرة للحدث الذي حقق نجاحاً كبيراً بفضل الرعاية الكريمة، وتوجه المرزوقي بالشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي توج الأبطال في مراسم الختام، وقال: نهدي ناموس «القفال 31» إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان راعي السفينة ومالكها، على تشجيعه المستمر ودعمه للفريق وطاقم السفينة التي سجلت التألق بعد الآخر في مختلف السباقات.

ونجح النوخذة الشاب حسن المرزوقي «مواليد 1987» في قيادة السفينة «حشيم 199»، لمعانقة اللقب الأغلى في الموسم، ودخول القائمة الذهبية، لأبطال الناموس في سباق القفال، بنسخته رقم 31، مسجلاً زمناً قدره 4 ساعات و53 دقيقة و25 ثانية، كما نجح طاقم «حشيم 199» في الوصول إلى خط نهاية المرحلة الأولى من جزيرة صير بونعير وحتى جزيرة القمر في زمن قدره ساعتان و25 دقيقة، ليكون هو الأسرع بين جميع السفن المشاركة وحافظ على التقدم حتى الأمتار الأخيرة من السباق، وهو الإنجاز الثاني لـ «حشيم 199» بالموسم الحالي بعد فوزه بسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى) في فبراير الماضي.

وسجل النوخذة حسن ظاهرة جديدة في عالم السباقات البحرية، حيث أصبح ثالث الأشقاء من أبناء النوخذة عبدالله محمد المرزوقي يحقق ناموس أغلى البطولات بعد شقيقه مروان الذي قاد السفينة «زلزال 2» للفوز باللقب الأغلى في النسختين 26 و27 عامي 2016 و2017 وعلى نوخذة السفينة «نمران 211» المتوجة في النسخة الثلاثين عام 2021.

نجاح

وسجل سباق القفال للسفن الشراعية 60 قدماً نجاحاً كبيراً، وقادت اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار سفينة الحدث إلى بر الأمان من خلال القرارات الموفقة بالوقت المناسب ومن بينها تعديل يوم السباق بما يصب لمصلحة المشاركين من النوخذة والبحارة، واضطرت اللجنة المنظمة لتأخير الانطلاقة في جزيرة صير بونعير لأكثر من ساعتين في انتظار تغيير اتجاه الرياح حتى تساعد النوخذة والبحارة في الوصول بأمان إلى خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة فندق «برج العرب» في أمن وسلامة.

تألق

وأكد حسن المرزوقي أن فوز «حشيم 199» هو امتداد لتألق محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في مختلف المحافل الرياضية البحرية التراثية، حيث تألقت جميعها العام الماضي، بفوز «نمران 211» بسباقي دلما و«القفال 30» لتتواصل الانتصارات عبر «حشيم 199» التي عانقت لقب القفال للمرة الأولى.

وأبدي المرزوقي سعادته الكبيرة بمواصلة طريق أشقائه في حب البحر وهو شيء متوارث من والده النوخذة عبدالله محمد جمعة المرزوقي الذي زرع فيهم عشق البحر وحياته ودفعهم للمحافظة عليه كإرث تاريخي غني، موجهاً أشقائه أحمد وعلي ومروان وعمر ومحمد بالمشاركة إلى جانبه في كل المناسبات والسباقات.

وأشار إلى عشقه لكرة القدم أيضاً، حيث تدرج في المراحل السنية بنادي بني ياس لكنه لم يشارك مع الفريق الأول مثل شقيقه مروان الذي لعب مع الفريق الأول.

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