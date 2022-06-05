تتويج سلة النصر والشارقة بكأسي البراعم والناشئين

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تبادل فريقا النصر والشارقة الفوز بكأسي كرة السلة هذا الموسم في فئتي البراعم والناشئين، حيث ظفر النصر بكأس البراعم بعد فوزه في المباراة النهائية على الشارقة بنتيجة 77-65، فيما توج الشارقة بكأس الناشئين بعد فوزه في النهائي على النصر بنتيجة 67 - 51، ويعد هذا اللقب هو التتويج الخامس بالكأس في تاريخ النادي والخامس على التوالي لناشئي الشارقة، بعد عودة النشاط الرياضي للمراحل السنية لكرة السلة، والذي توقف لموسمين، حيث سبق لهم إحراز البطولة أعوام 2014-2015 و 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018 و2018-2019.

وتَوج كل من، فريد القيواني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الإماراتي، رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد، وعدنان الخيال، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، مشرف كرة السلة بالنادي، فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، وفريق النصر بالميداليات الفضية.

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